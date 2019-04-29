Суркис рассказал, будет ли продлевать контракт с Хацкевичем

Президент «Динамо» Игорь Суркис сказал, что по окончанию сезона проведет встречу с главным тренером команды Александром Хацкевичем.
«Не обсуждаю судьбу Хацкевича. Он работает с теми, кто у него есть. Команда прогрессирует, несмотря на то, что в команде много молодых ребят, травмы, нет нападающих.
Надеюсь, что вскоре восстановятся Соль и Беседин, это будет уже другая команда.
У Хацкевича есть действующий контракт, не ищите сенсаций. По окончанию сезона мы сядем, все обсудим и решим, что будем делать дальше», – сказал Суркис.