Суркис рассказал, будет ли продлевать контракт с Хацкевичем

Новости спорта: Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал об отношениях с главным тренером своей команды.

Президент «Динамо» Игорь Суркис сказал, что по окончанию сезона проведет встречу с главным тренером команды Александром Хацкевичем.

«Не обсуждаю судьбу Хацкевича. Он работает с теми, кто у него есть. Команда прогрессирует, несмотря на то, что в команде много молодых ребят, травмы, нет нападающих.

Надеюсь, что вскоре восстановятся Соль и Беседин, это будет уже другая команда.

У Хацкевича есть действующий контракт, не ищите сенсаций. По окончанию сезона мы сядем, все обсудим и решим, что будем делать дальше», – сказал Суркис.