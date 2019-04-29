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Суркис рассказал, будет ли продлевать контракт с Хацкевичем

Суркис рассказал, будет ли продлевать контракт с Хацкевичем
08:52 Сегодня Телеграф ФК Динамо

Новости спорта: Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал об отношениях с главным тренером своей команды.

Президент «Динамо» Игорь Суркис сказал, что по окончанию сезона проведет встречу с главным тренером команды Александром Хацкевичем.

«Не обсуждаю судьбу Хацкевича. Он работает с теми, кто у него есть. Команда прогрессирует, несмотря на то, что в команде много молодых ребят, травмы, нет нападающих.

Надеюсь, что вскоре восстановятся Соль и Беседин, это будет уже другая команда.

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У Хацкевича есть действующий контракт, не ищите сенсаций. По окончанию сезона мы сядем, все обсудим и решим, что будем делать дальше», – сказал Суркис.

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Игорь Суркис, ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Александр Хацкевич, Новости футбола.
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