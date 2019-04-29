Барселона - Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Новости спорта: Букмекеры считают Барселону фаворитом как первого матча, так и всего противостояния.

В среду, 1 мая, Барселона и Ливерпуль сыграют в первом полуфинале Лиги чемпионов. Игра состоится на стадионе Камп Ноу в Барселоне. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются хозяева. На победу Барселоны предлагается коэффициент 1,75. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 4,00. На успех Ливерпуля можно поставить с коэффициентом 4,20.

При этом букмекеры считают Барселону фаворитом в борьбе за выход в финал. На это предлагается коэффициент 1,75. Проход Ливерпуля оценивается, как 2,00.