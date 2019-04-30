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Ван Дейк - о матче против Барселоны в Лиге чемпионов

Ван Дейк - о матче против Барселоны в Лиге чемпионов
10:43 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Вирджил Ван Дейк заявил, что Ливерпуль намерен выйти в финал Лиги чемпионов, а также побороться за победу в АПЛ.

Защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк прокомментировал грядущий полуфинальный матч Лиги чемпионов против Барселоны.

"Думаю, Месси — лучший игрок в мире. Я уже говорил об этом. Однако посмотрите, как мы играем. Мы обороняемся всей командой и атакуем всей командой".

"Нам предстоит встретиться в полуфинале с Барселоной, в составе которой играет один из лучших игроков мира... Лучший игрок мира. Но Барселона — не только Месси. Все игроки очень и очень хороши. Но и у нас отличная команда. Поэтому мы не едем в Барселону на прогулку или каникулы".

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"Ливерпуль хочет участвовать в борьбе за титул АПЛ, а также выйти в финал Лиги чемпионов. Мы должны получать удовольствие от этого и никогда не сдаваться. Надеюсь, что нам удастся добыть положительный результат, который поможет после матча на Энфилде, пробиться в финал Лиги чемпионов", — сказал Ван Дейк в комментарии FourFourTwo.

Ранее Юрген Клопп намекнул, что Ливерпуль не будет бояться Барселону, а Камп Ноу — это не храм футбола.

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ФК Барселона, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Вирджил Ван Дейк.
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