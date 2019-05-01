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Интер показал форму на следующий сезон

Интер показал форму на следующий сезон
07:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В сети появились первые фотографии формы миланского Интера на следующий сезон.

Миланский Интер в скором времени официально представит новый комплект формы в котором команда будет проводить матчи в сезоне 2019/20 годах.

Футболка миланцев не понесла особых изменений, ведь выполнена она в традиционных для миланцев черно-синих вертикальных красках. Однако, есть особенность и в этой форме. Логотип титульного спонсора – Pirelli – будет изображен на диагональных полосах.

Шорты и гетры в новом комплекте будут абсолютно черными, что является привычным для клуба.

Тоттенхэм - Аякс: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

 

Стоит отметить, что титульным спонсором миланского Интера является компания Nike.

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ФК Интер (Милан), Серия А, Футбол, Новости футбола.
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