"Уже никого не боимся": Онана - о матче против Тоттенхэма

Новости спорта: Голкипер не спешит говорить о возможном финале ЛЧ.

Вратарь сборной Камеруна и амстердамского Аякса Андре Онана прокомментировал первый победный матч полуфинала Лиги чемпионов с Тоттенхэмом (0:1).

"Еще рано говорить о финале Лиги чемпионов. Но если мы туда выйдем и встретимся с Барселоной, я буду только рад. Это великая команда с великолепными игроками, матч был бы особенным.

Я надеюсь, что мы выйдем в финал, но мне все равно, с кем там играть. После того как мы выбили Реал и Ювентус, уже никого не боимся. Но, повторюсь, сейчас рано об этом говорить", - сказал Онана.

Видеообзор матча Тоттенхэм - Аякс можно смотреть у нас на сайте.