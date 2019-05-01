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Де Лигт - самый молодой капитан в истории полуфиналов Лиги чемпионов

Де Лигт - самый молодой капитан в истории полуфиналов Лиги чемпионов
21:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Матейсу де Лигту покорилось уникальное достижение.

Капитан «Аякса» Матейс де Лигт, который вышел в стартовом составе на первый матч полуфинала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», вошел в историю еврокубка. Как сообщает прес-служба амстердамского клуба, он стал самым молодым капитаном, который выводил команду на матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов. На тот момент де Лигту было 19 лет и 261 день.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Барселона» близка к подписанию де Лигта. Трансфер голландца оценивается в € 80 млн. На него также претендуют «Ювентус» и «Бавария». В нынешнем сезоне на клубном уровне де Лигт сыграл 50 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

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