ПСЖ нацелился на полузащитника Аякса ван де Беека

Новости спорта: Парижане хотят приобрести полузащитника Аякса Донни ван де Беека.

Полузащитник Аякса Донни ван де Беек попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает телеканал Canal+.

Парижане давно следят за выступлениями ван де Беека и были впечатлены его игрой в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. "Красно-синие" хотят приобрести голландского хавбека во время следующего трансферного окна и намерены начать переговоры с его агентом.

Стоимость 22-летнего игрока оценивается в сумму около 60 миллионов евро.

В текущем сезоне ван де Беек провел 53 поединка в составе Аякса, забив 16 голов и совершив 11 ассистов.