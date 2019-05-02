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ПСЖ нацелился на полузащитника Аякса ван де Беека

ПСЖ нацелился на полузащитника Аякса ван де Беека
04:29 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Парижане хотят приобрести полузащитника Аякса Донни ван де Беека.

Полузащитник Аякса Донни ван де Беек попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает телеканал Canal+.

Парижане давно следят за выступлениями ван де Беека и были впечатлены его игрой в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. "Красно-синие" хотят приобрести голландского хавбека во время следующего трансферного окна и намерены начать переговоры с его агентом.

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Стоимость 22-летнего игрока оценивается в сумму около 60 миллионов евро.

В текущем сезоне ван де Беек провел 53 поединка в составе Аякса, забив 16 голов и совершив 11 ассистов.

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Футбол, Новости футбола, Донни ван де Беек.
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