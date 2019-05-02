Арсенал - Валенсия: тренеры выставили боевые составы на 1/2 Лиги Европы

В четверг, 2-го мая, состоится первый поединок полуфинала Лиги Европы УЕФА, в котором лондонский «Арсенал» на домашнем стадионе «Эмирейтс» примет испанскую «Валенсию».
Начало матча в 22:00. Вашему вниманию стартовые составы команд.
«Арсенал»: Чех – Мустафи, Косельни, Папастатопулос, Колашинац, Торрейра, Гендузи, Мейтленд-Найлз, Озил, Обамеянг, Лаказетт.
«Валенсия»: Нето – Гайя, Ронкалья, Габриэл, Гарай, Дьяхаби, Гедеш, Парехо, Солер, Пиччини, Родриго, .
Текстовая онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте в 22:00.