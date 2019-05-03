Челси установил уникальный рекорд в Лиге Европы

Новости спорта: Синие были вынуждены отыгрываться в выездном матче с Айнтрахтом.

Челси не проигрывает в 16 подряд матчах Лиги Европы, что является новым рекордом турнира, передает Gracenote.

Сегодня подопечные Маурицио Сарри сыграли вничью в первом полуфинальном матче с Айнтрахтом (1:1), сравняв счет под занавес первого тайма.

Синие борются за путевку в Лигу чемпионов, также сохраняя шансы на выход в главный клубный турнир Европы через внутренний чемпионат. Команда Сарри идет на 4-м месте за два тура до финиша сезона в АПЛ.

Ответный матч против Айнтрахта Челси проведет через неделю, 9 мая.