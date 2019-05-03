Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Новости спорта: Форвард Барселоны победил в голосовании среди болельщиков.

Нападающий Барселоны Лионель Месси стал лучшим игроком минувшей недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В матче с Ливерпулем (3:0) в минувшую среду Месси отличился двумя голами и помог каталонцам одержать уверенную победу в первой встрече.

Кроме того, в поединке с мерсисайдцами 31-летний игрок забил 600-й гол в составе Барселоны.

Всего в текущем розыгрыше ЛЧ нападающий отыграл 9 матчей в футболке "сине-гранатовых", забив 12 голов и совершив 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что фанаты Ливерпуля создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси.