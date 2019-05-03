Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Экс-тренер Кличко будет тренировать Головкина
Экс-тренер Кличко будет тренировать Головкина
Динамо не смогло обыграть Александрию
Динамо не смогло обыграть Александрию
УПЛ. Шахтер разгромил Львов
Шахтер разгромил Львов
Альварес - Джейкобс: где и когда смотреть бой
Альварес - Джейкобс: где и когда смотреть бой

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
13:50 Пт, 3 Май 2019 Телеграф

Новости спорта: Форвард Барселоны победил в голосовании среди болельщиков.

Нападающий Барселоны Лионель Месси стал лучшим игроком минувшей недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В матче с Ливерпулем (3:0) в минувшую среду Месси отличился двумя голами и помог каталонцам одержать уверенную победу в первой встрече.

Кроме того, в поединке с мерсисайдцами 31-летний игрок забил 600-й гол в составе Барселоны.

Месси забил 600-й гол за Барселону: интересная статистика

Всего в текущем розыгрыше ЛЧ нападающий отыграл 9 матчей в футболке "сине-гранатовых", забив 12 голов и совершив 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что фанаты Ливерпуля создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
03 УПЛ. Шахтер разгромил Львов
04 Промоутер Хирн: Похоже, Лебедев завершит карьеру
05 Хацкевич: Медали уже и так давно повесили на шею команде, которая идет на первом месте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь