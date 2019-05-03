Португалия не будет оспаривать решение УЕФА по Мораесу

Новости спорта: Федерация футбола Португалии не собирается подавать апелляцию на вынесенный вердикт.

Федерация футбола Португалии не будет подавать апелляцию на решение УЕФА по делу о натурализации 32-летнего форварда сборной Украины Жуниора Мораеса.

Об этом сообщил журналист португальского издания O Jogo Педро Коста со ссылкой на медиа-директора Федерации футбола Португалии.

Ранее сообщалось, что УЕФА отклонил протесты федераций футбола Португалии и Люксембурга, сомневавшихся, что Мораес имел право участвовать в последних матчах отбора на Евро-2020.

Федерация футбола Люксембурга намерена подать апелляцию на решение УЕФА.