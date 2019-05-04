Аякс готов предложить за Эдегора €20 млн

Новости спорта: Амстердамский клуб нацелился на приобретение полузащитника Реала Мартина Эдегора.

Аякс намерен приобрести полузащитника Мартина Эдегора следующим летом и планирует начать переговоры с мадридским Реалом.

Как сообщает издание AS, амстердамский клуб готов заплатить за молодого хавбека около 20 миллионов евро. Также "бело-красные" готовы включить в сделку с Реалом опцию обратного выкупа до 2021 года.

В текущем сезоне Эдегор выступает на правах аренды в Витессе, где отыграл 33 матча, отличившись восемью голами и девятью ассистами.

Действующий контракт норвежца с Реалом рассчитан до 2021 года.