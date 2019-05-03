Назван лучший игрок недели в Лиге Европы по итогам полуфиналов 2.05.2019

В первом матче 1/2 финала с "Валенсией" (3:1) 27-летний француз оформил дубль.
На награду также претендовали форвард "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг, полузащитник лондонского "Челси" Рубен Лофтус-Чик и голкипер "Айнтрахта" из Франкфурта-на-Майне Кевин Трапп.
Александр Ляказетт принзнан Лучшим игроком недели в #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/cXw4ag5Puv
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 3 мая 2019 г.
В другом полуфинале "Челси" и "Айнтрахт" сыграли вничью — 1:1. Ответная встреча состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". "Арсенал" и "Валенсия" проведут вторую игру в Валенсии на арене "Месталья".