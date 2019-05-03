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Генсек ФФУ о деле Мораеса: Придержим свои аргументы на случай апелляции

Генсек ФФУ о деле Мораеса: Придержим свои аргументы на случай апелляции
19:46 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта: По мнению Игоря Записоцкого, ФФУ хорошо подготовилась к заседанию УЕФА.

Генеральный секретарь ФФУ Игорь Записоцкий прокомментировал решение УЕФА по делу форварда сборной Украины Жуниора Мораеса. Об этом он рассказал Sport Arena.

«Мы были уверены в своей позиции, но допускали некоторых сомнений, поскольку есть другая сторона, которая подавала протесты на участие Мораеса в матчах за сборную Украины. Мы были комфортно уверены в своей правоте, ведь хорошо подготовились к заседанию в УЕФА.

Еще перед вызовом Мораеса в сборную Украины мы проанализировали все процедуры, которые выполнили. Поэтому, по нашему мнению, решение УЕФА выглядит вполне логичным.

Мораес отреагировал на решение УЕФА

Мы хорошо подготовились, тем более еще до заседания все стороны подавали свои правовые позиции. Был обмен мнениями, аргументами и убеждениями. Думаю, мы хорошо подготовились, и свою позицию доказали и качественно обосновали.

Что говорил Мораес? Материалы дела достаточно конфиденциальные, поэтому мы не будем сейчас это комментировать. Пока об этом рано говорить. Мы придержим свои аргументы на случай апелляции. Сейчас есть решение, которое мы получили, и мы им довольны», - сказал Записоцкий.

Напомним, 3 мая УЕФА подтвердил правомерность позиции Федерации футбола Украины, согласно которой игра Жуниора Мораеса в отборочных матчах Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембург (2:1) не противоречат действующим нормам УЕФА и ФИФА.

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Протесты федераций футбола Португалии и Люксембурга отклонили. Поэтому результаты обеих встреч остаются в силе. Сборная Украины с четырьмя очками после двух туров сохраняет первое место в отборочной группе Евро-2020.

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УЕФА, ФФУ, Футбол, Новости футбола, Жуниор Мораес, Игорь Записоцкий.
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