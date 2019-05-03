Зинченко потроллил Гюндогана на тренировке

Защитник сборной Украины и английского Манчестер Сити Александр Зинченко остроумно подшутил над немецким полузащитником клуба Илкаем Гюндоганом на тренировке.
Украинец выложил фото с тренировочного занятия Сити с подписью: "Фото команды победителей и Гюндоган".
В 37-м туре Премьер-лиги Манчестер Сити дома сыграет с Лестером. Поединок состоится в понедельник, 6-го мая, в 22:00 по киевскому времени.
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В текущем сезоне Зинченко провел за Ман Сити 26 матчей. забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач.