Эвертон поднялся на 8-е место в АПЛ после победы над Бернли

Новости спорта: В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» обыграл «Бёрнли» со счётом 2:0.

Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Обслуживал матч Крис Кавана, ему ассистировали Дэниел Кук и Мик Макдоноу.

Счёт был открыт на 17-й минуте — мяч в собственные ворота отправил защитник «Бёрнли» Бен Ми. Через несколько минут ливерпульский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря голу Шеймуса Коулмана.

«Эвертон», набрав 53 очка, поднялся на восьмое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Бёрнли» (40) — на 15-м месте.

В следующем туре «Эвертон» на выезде сыграет с клубом «Тоттенхэм Хотспур». «Бёрнли» предстоит домашняя встреча с «Арсеналом». Оба матча состоятся 12 мая.