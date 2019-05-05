Реал согласовал переход Йовича: названа сумма сделки

Новости спорта: Лука Йович договорился с Реалом о шестилетнем контракте.

Реал договорился о переходе нападающего Луки Йовича. Трансфер серба обойдется "королевскому клубу" в 60 миллионов евро. Об этом сообщает испанское издание AS.

Айнтрахт, где Йович выступал на правах аренды практически весь сезон, накануне выкупил контракт футболиста у Бенфики за 7 миллионов евро. По версии источника, Реал выплатит 48 миллионов евро Айнтрахту и 12 миллионов — Бенфике.

Также отмечается, что 21-летний Йович договорился о шестилетнем контракте с мадридским Реалом.

В нынешнем сезоне на счету сербского нападающего 26 голов и семь ассистов в 44 матчах за Айнтрахт.