В Бразилии футболист набросился на фаната с кулаками (Видео)

Нападающий бразильского клуба Васко да Гама Яго Соуза Лисбон ударил болельщика в аэропорту. Об этом сообщает Esporte Interativo.

Команда Лисбона прилетела в Манаус на матч чемпионата Бразилии против Коринтианса.

В аэропорту собралось около 300 фанатов. Нападающий подошел к болельщикам, чтобы сделать фото с ребенком. В какой-то момент в Лисбона из толпы прилетел некий предмет, похожий на футболку. Яго этого не стерпел и бросился с кулаками на фаната, который это сделал.

EITA! Ainda no aeroporto na chegada da delegação do Vasco em Manaus, torcedores hostilizam Yago Pikachu,que revida o ato imediatamente com um soco.

Crédito: Orleilson Cruz pic.twitter.com/qMjOHE4lqT

— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 3 мая 2019 г.