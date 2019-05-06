Сульшер: МЮ не заслуживает места в топ-4 АПЛ

Новости спорта: Менеджер "красных" дьяволов поделился мыслями о результате поединка с "Хаддерсфилдом" (1:1).

Из-за ничьи в гостях с аутсайдером, "МЮ" окончательно потерял все шансы выступать в ЛЧ. Слова главного тренера "манкунианцев" приводят Sky Sports и BBC.

"На протяжении всего поединка мы играли недостаточно хорошо – команда упустила все шансы склонить чашу весов на свою сторону, моментов действительно было много, да и на свою половину "Хаддерсфилд" мы даже не впускали. Команда должна была понимать, что соперник может воспользоваться любым предоставленным шансом".

"Мы находимся на своем месте, все справедливо. Для меня непопадание в ЛЧ – не сюрприз. "МЮ" взял недостаточно очков, выиграл недостаточно поединков и забил недостаточно голов. Добавлю, что смена тренера посреди сезона – это тоже всегда непросто для коллектива".

"Таблица не может врать, а мы не можем жить в мире иллюзий, думая, что могли быть среди лучших команд АПЛ. На данный момент, "МЮ" действительно находится на уровень ниже тех команд, что сумели обогнать нас в таблице. Я воспринимаю наше большое поражение на дистанции как вызов – мы обязательно отреагируем на него".