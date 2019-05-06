Скачать
Понедельник, 06.05.2019
Самый эффектный нокаут года в Bellator (Видео)
Самый эффектный нокаут года в Bellator (Видео)
Как выглядит дочь Виктора Леоненко (Фото)
Как выглядит дочь Виктора Леоненко (Фото)
В Украине арбитр не заметил двух мячей на поле и засчитал гол (Видео)
В Украине арбитр не заметил двух мячей на поле и засчитал гол (Видео)
Назван гонорар Усика за первый бой в супертяжелом весе
Назван гонорар Усика за первый бой в супертяжелом весе

Рэмзи трогательно расплакался на прощании с Арсеналом (Видео)

Смотрите фото (6)
Рэмзи трогательно расплакался на прощании с Арсеналом (Видео)
14:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости спорта: Арсенал с почестями провел Аарона Рэмзи и Петра Чеха, которые покинут клуб летом.

Эмирейтс перед игрой с Брайтоном благодарил полузащитника и голкипера громкими аплодисментами.

Рэмзи попал в структуру Арсенала из Кардиффа и отдал "канонирам" 11 лет своей карьеры. За это время он сыграл 369 матчей в красно-белой футболке и выиграл три Кубка Англии и три Суперкубка. На церемонии валлиец не смог сдержать эмоций и даже заплакал.

Чех перешел в Арсенал из состава принципиального соперника, Челси.

Впрочем, фаны очень тепло приняли ветерана, который оставался основным голкипером команды до начала этого сезона и прихода Бернда Лено.

Напомним, Рэмзи уже официально подписал контракт с Ювентусом, а Чех объявил об окончании карьеры после текущего сезона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Петр Чех, АПЛ, Аарон Рэмзи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван гонорар Усика за первый бой в супертяжелом весе
02 Самый эффектный нокаут года в Bellator (Видео)
03 Михайличенко категорически отказался возглавить Динамо
04 Игра престолов: Джошуа рассказал о выборе соперника
05 Козлова - единственная из украинок прошла во второй круг Мадрида
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь