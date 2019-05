Рэмзи трогательно расплакался на прощании с Арсеналом (Видео)

Эмирейтс перед игрой с Брайтоном благодарил полузащитника и голкипера громкими аплодисментами.

Рэмзи попал в структуру Арсенала из Кардиффа и отдал "канонирам" 11 лет своей карьеры. За это время он сыграл 369 матчей в красно-белой футболке и выиграл три Кубка Англии и три Суперкубка. На церемонии валлиец не смог сдержать эмоций и даже заплакал.

Чех перешел в Арсенал из состава принципиального соперника, Челси.

Впрочем, фаны очень тепло приняли ветерана, который оставался основным голкипером команды до начала этого сезона и прихода Бернда Лено.

For 11 years of service, for 369 appearances, for 64 goals, for 62 assists, for those Wembley winners, for coming back from that injury to achieve what you have with us, for EVERYTHING you’ve given to this club, we just want to say…

THANK YOU, @aaronramsey! pic.twitter.com/EuU6gQ5U1q

— Arsenal FC (@Arsenal) 5 мая 2019 г.