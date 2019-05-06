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В Украине арбитр не заметил двух мячей на поле и засчитал гол (Видео)

В Украине арбитр не заметил двух мячей на поле и засчитал гол (Видео)
19:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mfckrystal

Новости спорта: Поединок Второй лиги футбольного чемпионата Украины между херсонским Кристаллом и Миром (0:1) отметился скандальным эпизодом.

Именно угловой, выполненный на 67-й минуте поединка при наличии двух мячей на поле, решил судьбу матча. Об этом сообщает пресс-служба МФК “Кристалл”.

“Игроки “Мира” разыграли угловой удар в момент, когда во вратарской площадке “Кристалла” находился второй мяч. Увы, арбитр матча Александр Соловьян это обстоятельство полностью проигнорировал, а Сергей Цыбульский, воспользовавшись неразберихой кристалловцев, точно пробил в правый верхний угол ворот Ярослава Герасименко — 0:1”, - говорится в сообщении.

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Отыграться херсонцы могли через пять минут. Шевцов пробивал штрафной метров с 35-ти, но соперников спасла стойка ворот.

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Футбол, Видео, Вторая лига, Новости футбола, Кристалл - Мир.
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