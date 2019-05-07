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МЮ и Ювентус планируют грандиозный обмен футболистами

МЮ и Ювентус планируют грандиозный обмен футболистами
09:25 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: МЮ хочет заполучить Жоау Канселу, а Дармиан может продолжить карьеру в Италии.

Манчестер Юнайтед хочет заполучить в свой состав защитника Ювентуса Жоау Канселу.

По информации Tuttomercatoweb, "красные дьяволы" готовы предложить взамен Матео Дармина и доплату. Такой вариант в МЮ решили предложить из-за того, что Ювентус не устраивает предложение в 50 миллионов евро.

Предполагается, что Канселу станет заменой Антонио Валенсии и Эшли Янгу.

В текущем сезоне Канселу сыграл в 23 матчах Серии А, забив гол и сделав 5 результативных передач.

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Ранее сообщалось, экс-игрок Манчестер Юнайтед Невилл раскритиковал игру "красных дьяволов".

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ФК Ювентус, Футбол, МЮ, Новости футбола, Жоау Канселу.
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