МЮ и Ювентус планируют грандиозный обмен футболистами

Манчестер Юнайтед хочет заполучить в свой состав защитника Ювентуса Жоау Канселу.
По информации Tuttomercatoweb, "красные дьяволы" готовы предложить взамен Матео Дармина и доплату. Такой вариант в МЮ решили предложить из-за того, что Ювентус не устраивает предложение в 50 миллионов евро.
Предполагается, что Канселу станет заменой Антонио Валенсии и Эшли Янгу.
В текущем сезоне Канселу сыграл в 23 матчах Серии А, забив гол и сделав 5 результативных передач.
Ранее сообщалось, экс-игрок Манчестер Юнайтед Невилл раскритиковал игру "красных дьяволов".