МЮ нужен один из звездный партнер Роналду

Новости спорта: "Красные дьяволы" хотят приобрести нападающего Ювентуса.

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает портал Calciomercato.

Руководство Юнайтед намерено усилить атакующую линию следующим и планирует приобрести аргентинского форварда. Конкуренцию "красным дьяволам" в борьбе за 25-летнего игрока намерена составить Бавария.

По информации СМИ, Ювентус планирует выручить не менее 100 миллионов евро за своего нападающего.

В текущем сезоне Дибала провел 39 поединков в футболке "бьянконери", отличившись десятью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед предложил Ювентусу обменять Дармиана на Канселу.