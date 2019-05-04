В Ювентусе рассказали, кто будет тренером на будущий сезон

Новости спорта: В Турине продолжают доверять Аллегри.

Директор туринского Ювентуса Павел Недвед рассказал о будущем тренера туринцев Массимилиано Аллегри, который по слухам может покинуть команду летом.

- Аллегри продолжит тренировать Ювентус, у него действующий контракт, потому он останется с нами. Ничего решать не надо, все уже решено. Когда настанет подходящий момент, Аллегри встретится с президентом клуба Андреа Аньелли.

Аллегри работает с Ювентусом с 2014-го года, выиграв пять чемпионских титулов с «бьянконери» за пять лет. а также завоевав четыре Кубка и два Суперкубка Италии.