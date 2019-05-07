Ливерпуль в неимоверном матче обыграл Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов

Новости спорта: В ответном матче 1/2 финала «Ливерпуль» принимал «Барселону».

Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 7-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги. Во втором тайме, на 54-й минуте преимущество хозяев в счёте укрепил полузащитник Жоржиньо Вейналдум, вышедший на замену после перерыва.

Через 2 минуты Вейналдум оформил дубль и сравнял счёт в противостоянии с каталонцами. В концовке встречи, на 79-й минуте Ориги забил четвёртый гол за мерсисайдцев.

Напомним, в первом матче на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне каталонцы разгромили «Ливерпуль» со счётом 3:0.

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, а «Барселона» завершила выступление на турнире.

Английский «Ливерпуль» стал четвёртым клубом в истории Лиги чемпионов, который стал победителем двухматчевого противостояния после разгромного поражения в первой встрече.

Ранее подобное удавалось лишь «Депортиво», «Барселоне» и «Роме». В 2004 году «Депортиво» разгромил «Милан» со счётом 4:0 (первый матч — 1:4), в 2017 году «Барселона» уничтожила «ПСЖ» — 6:1 (первый матч — 0:4), а в 2018 году «Рома» победила «Барселону» — 3:0 (первый матч — 1:4).