УЕФА отметил финт Вейналдума в матче с Барселоной (Видео)

Финт Джорджинио Вейналдума, когда он обыграл двух звезд Барселоны – Артура и Бускетса, признан лучшим моментом дня в Лиге чемпионов, передает официальный twitter УЕФА.

Напомним, Ливерпуль совершил невероятный камбэк после поражения от Барселоны со счетом 0:3 в первом матче в гостях. Дома подопечные Клоппа разгромили Барселону 4:0 и вышли в финал. Смотрите также видео голов матча Ливерпуль - Барселона.

Busquets & Arthur on your tail

No room for error

And @GWijnaldum does this #UCL | @Mastercard pic.twitter.com/6xupMinDvC

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 7 мая 2019 г.