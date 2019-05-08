Вратарь Ливерпуля: Теперь у нас только одна цель

Новости спорта: Голкипер Ливерпуля Алиссон Беккер восхищен камбэком своей команды, которая смогла пробиться в финал Лиги чемпионов в противостоянии с Барселоной.

Теперь, по словам футболиста, у "красных" только одна цель - выиграть трофей.

"Ощущения невероятные. Игра на самом деле получилась невероятной. Я уже проживал подобное в прошлом году, когда Рома выбила Барселону. Когда я могу помочь партнерам по команде я испытываю счастье. Это мечта! Теперь у нас только одна цель – выиграть титул Лиги чемпионов.

Мы хорошо поработали на протяжении всего сезона и были готовы к столкновению с Барселоной. В первой игре каталонцы упустили шанс забить четвертый гол, а при счете 4:0 для нас было бы почти невозможно отыграться. Но при 3:0 мы все еще продолжали верить.

Мы совершили великий камбэк и с нами все время были наши болельщики. Эта ночь - незабываема", - цитирует Беккера Sky Italia.