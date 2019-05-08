Вратарь Ливерпуля: Теперь у нас только одна цель

Теперь, по словам футболиста, у "красных" только одна цель - выиграть трофей.
"Ощущения невероятные. Игра на самом деле получилась невероятной. Я уже проживал подобное в прошлом году, когда Рома выбила Барселону. Когда я могу помочь партнерам по команде я испытываю счастье. Это мечта! Теперь у нас только одна цель – выиграть титул Лиги чемпионов.
Мы хорошо поработали на протяжении всего сезона и были готовы к столкновению с Барселоной. В первой игре каталонцы упустили шанс забить четвертый гол, а при счете 4:0 для нас было бы почти невозможно отыграться. Но при 3:0 мы все еще продолжали верить.
Мы совершили великий камбэк и с нами все время были наши болельщики. Эта ночь - незабываема", - цитирует Беккера Sky Italia.