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Вратарь Ливерпуля: Теперь у нас только одна цель

Вратарь Ливерпуля: Теперь у нас только одна цель
17:07 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Голкипер Ливерпуля Алиссон Беккер восхищен камбэком своей команды, которая смогла пробиться в финал Лиги чемпионов в противостоянии с Барселоной.

Теперь, по словам футболиста, у "красных" только одна цель - выиграть трофей.

"Ощущения невероятные. Игра на самом деле получилась невероятной. Я уже проживал подобное в прошлом году, когда Рома выбила Барселону. Когда я могу помочь партнерам по команде я испытываю счастье. Это мечта! Теперь у нас только одна цель – выиграть титул Лиги чемпионов.

Мы хорошо поработали на протяжении всего сезона и были готовы к столкновению с Барселоной. В первой игре каталонцы упустили шанс забить четвертый гол, а при счете 4:0 для нас было бы почти невозможно отыграться. Но при 3:0 мы все еще продолжали верить.

Ливерпуль - Барселона: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Мы совершили великий камбэк и с нами все время были наши болельщики. Эта ночь - незабываема", - цитирует Беккера Sky Italia.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Алиссон Беккер.
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