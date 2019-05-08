Марсело передумал покидать Реал

Защитник Реала Марсело принял решение остаться в мадридском клубе.
Как сообщает Marca, бразилец стал склоняться к продолжению карьеры в Реале после возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера.
Ранее в нынешнем сезоне Марсело не играл регулярно - ему предпочитали Серхио Регилона на фланге обороны.
По данным источника, Реал хочет при этом купить еще одного левого защитника. Рассматривается кандидатура Ферлана Менди из Лиона.
Напомним, в текущем сезоне Марсело провел 25 матчей во всех турнирах, забив при этом 2 мяча и отдав 2 голевые передачи.