"Это лучший момент в моей жизни": Моура - о выходе в финал Лиги чемпионов

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Четверг, 09.05.2019
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08:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура передал впечатления от хет-трика в ответном полуфинале Лиги чемпионов с "Аяксом"

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура прокомментировал победу над «Аяксом» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. В этой игре бразилец сделал хет-трик.

«Невозможно объяснить, что я чувствую. Я очень, очень счастлив и горжусь своими партнёрами по команде. Мы всегда верили в реальность этого момента, что он возможен. Мы отдали все силы и заслужили победу. Мы семья. Это невозможно объяснить, невозможно. Футбол дарит нам такие моменты, которые мы не можем себе даже представить. Нам нужно насладиться этим. Посмотрите на меня — это лучший момент в моей жизни, в моей карьере.

Я всегда верил в своих партнёров по команде. Мы не теряем в качестве даже в отсутствие ключевых игроков. Это наша команда, наша семья. Нам нужно бороться в каждой игре, как мы делали это сегодня. Я должен только сказать спасибо своим партнёрам по команде, потому что то, что я пережил здесь, в «Тоттенхэме», это что-то невероятное", — цитирует Моуру официальный сайт УЕФА.

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Смотрите видеообзор матча Аякс - Тоттенхэм

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ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, Лукас Моура, Футбол, Новости футбола.
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