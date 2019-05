Клюйверт: Две опустошающие ночи в Лиге чемпионов

Оба ответных матча полуфиналов Лиги чемпионов завершились невероятными камбэками. Ливерпуль отыгрался после поражения в первом матче против Барселоны, а Тоттенхэм за один тайм сумел забить три необходимых гола.

Для фанатов Барселоны и Аякса эти матчи были очень тяжелыми. Прокомментировал их и бывший игрок этих клубов Патрик Клюйверт.

"Две опустошающие ночи, поражение Барселоны в Ливерпуле и вчерашняя неудача Аякса. Команды, которые навсегда в моем сердце, я хочу поблагодарить всех игроков и Барсы, и Аякса за их фантастические выступления и индивидуальный вклад в игру, особенно молодых ребят из Амстердама", — написал Клюйверт в своем Твиттер-аккаунте.

2 devastated nights,the lost game of @FCBarcelona and yesterday @AFCAjax teams who are in my heart,i want to thank all players of both teams for their fantastic team performances and individual input in the game,especially the young guys of @AFCAjax

