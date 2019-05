Лучшие голы полуфиналов Лиги чемпионов сезона 2018/19 (Видео)

УЕФА назвал четверых претендентов на лучший гол полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Официальный сайт организации показал четыре гола, которые, по их мнению, были лучшими по итогу полуфиналов турнира.

Ими стали:

Best goal from the #UCL semi-finals (both legs)?

#GOTW | @NissanFootball

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 8 мая 2019 г.