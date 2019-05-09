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Лучшие голы полуфиналов Лиги чемпионов сезона 2018/19 (Видео)

Лучшие голы полуфиналов Лиги чемпионов сезона 2018/19 (Видео)
16:20 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Лионель Месси и Хаким Зиех претендуют на награду за лучший гол по итогам ответных полуфиналов Лиги чемпионов.

УЕФА назвал четверых претендентов на лучший гол полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Официальный сайт организации показал четыре гола, которые, по их мнению, были лучшими по итогу полуфиналов турнира.

Ими стали:

Аякс - Тоттенхэм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

 - удар со штрафного в исполнении Лео Месси;

- второй мяч Лукаса Моуры в ответном матче против Аякса;

- гол Зиеха в дальний угол ворот Льориса;

- чудесный розыгрыш углового от Александера-Арнольда и Ориги.

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УЕФА, Лига Чемпионов, Лионель Месси, Футбол, Видео, Новости футбола.
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