Лучшие голы полуфиналов Лиги чемпионов сезона 2018/19 (Видео)

УЕФА назвал четверых претендентов на лучший гол полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Официальный сайт организации показал четыре гола, которые, по их мнению, были лучшими по итогу полуфиналов турнира.
Ими стали:
Best goal from the #UCL semi-finals (both legs)?
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 8 мая 2019 г.
https://t.co/CL0b9kkjIV https://t.co/SgLn25OjCT pic.twitter.com/NvYzce4hMj
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 8 мая 2019 г.
- удар со штрафного в исполнении Лео Месси;
- второй мяч Лукаса Моуры в ответном матче против Аякса;
- гол Зиеха в дальний угол ворот Льориса;
- чудесный розыгрыш углового от Александера-Арнольда и Ориги.