Лучшие голы полуфиналов Лиги чемпионов сезона 2018/19 (Видео)

Новости спорта: Лионель Месси и Хаким Зиех претендуют на награду за лучший гол по итогам ответных полуфиналов Лиги чемпионов.

УЕФА назвал четверых претендентов на лучший гол полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Официальный сайт организации показал четыре гола, которые, по их мнению, были лучшими по итогу полуфиналов турнира.

Ими стали:

- удар со штрафного в исполнении Лео Месси;

- второй мяч Лукаса Моуры в ответном матче против Аякса;

- гол Зиеха в дальний угол ворот Льориса;

- чудесный розыгрыш углового от Александера-Арнольда и Ориги.