На Энфилд привезут копию трофея АПЛ, настоящий будет ожидать Манчестер Сити

Новости спорта: В воскресенье 12 мая завершится сезон 2018/19 в английской Премьер-лиге. Все 10 матчей состоятся в одно время.

Судьба чемпионства будет решаться в матчах Брайтон — Манчестер Сити и Ливерпуль — Вулверхэмптон. "Горожанам" нужно набрать не меньше очков, чем Ливерпуль, чтобы занять первое место по итогам сезона.

Как сообщает The Times, на стадион Апакс — домашнюю арену Брайтона, накануне привезут трофей Английской Премьер-лиги, которым наградят Сити после матча, в случае завоевания чемпионства.

На Энфилд, где Ливерпуль также может стать чемпионом, привезут копию трофея, который и вручат в случае необходимости.