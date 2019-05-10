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Пятница, 10.05.2019
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На Энфилд привезут копию трофея АПЛ, настоящий будет ожидать Манчестер Сити

На Энфилд привезут копию трофея АПЛ, настоящий будет ожидать Манчестер Сити
03:02 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: В воскресенье 12 мая завершится сезон 2018/19 в английской Премьер-лиге. Все 10 матчей состоятся в одно время.

Судьба чемпионства будет решаться в матчах Брайтон — Манчестер Сити и Ливерпуль — Вулверхэмптон. "Горожанам" нужно набрать не меньше очков, чем Ливерпуль, чтобы занять первое место по итогам сезона.

Как сообщает The Times, на стадион Апакс — домашнюю арену Брайтона, накануне привезут трофей Английской Премьер-лиги, которым наградят Сити после матча, в случае завоевания чемпионства.

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На Энфилд, где Ливерпуль также может стать чемпионом, привезут копию трофея, который и вручат в случае необходимости.

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ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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