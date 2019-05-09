Челси - Айнтрахт: стартовые составы на ответный полуфинал Лиги Европы

В ответном матче полуфинала Лиги Европы Челси примет Айнтрахт. В первой встрече команды обменялись голами. Предлагаем Вашему вниманию составы команд:
Челси: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон, Ковачич, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Азар, Жиру, Виллиан.
Запасные: Кабальеро, Алонсо, Баркли, Игуаин, Педро, Кэхилл, Дзаппакоста.
Айнтрахт: Трапп, Фалетте, Хинтеррегер, Абрахам, Коста, Роде, Хасебе, Гачинович, Костич, Ребич — Йович
Запасные: Реннов, Ндика, де Гузман, Аллер, Фернандес, Чендлер, Пасьенсия.