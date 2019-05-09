Скачать
Пятница, 10.05.2019
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Усику не придется делать операцию
Усику не придется делать операцию
Арсенал обыграл Валенсию и вышел в финал Лиги Европы
Арсенал обыграл Валенсию и вышел в финал Лиги Европы
Украинка Елистратова попала в топ-10 на этапе Кубка мира по триатлону в Мадриде
Украинка Елистратова попала в топ-10 на этапе Кубка мира по триатлону в Мадриде

Челси - Айнтрахт: стартовые составы на ответный полуфинал Лиги Европы

Челси - Айнтрахт: стартовые составы на ответный полуфинал Лиги Европы
21:11 Чт, 9 Май 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта: Стали известны составы команд на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.

В ответном матче полуфинала Лиги Европы Челси примет Айнтрахт. В первой встрече команды обменялись голами. Предлагаем Вашему вниманию составы команд:

Челси: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон, Ковачич, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Азар, Жиру, Виллиан.

Запасные: Кабальеро, Алонсо, Баркли, Игуаин, Педро, Кэхилл, Дзаппакоста.

Челси - Айнтрахт: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Айнтрахт: Трапп, Фалетте, Хинтеррегер, Абрахам, Коста, Роде, Хасебе, Гачинович, Костич, Ребич — Йович

Запасные: Реннов, Ндика, де Гузман, Аллер, Фернандес, Чендлер, Пасьенсия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ФК Челси, Футбол, ФК Айнтрахт, Новости футбола, ЛЕ, Челси - Айнтрахт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси 1:1 Айнтрахт: онлайн-трансляция матча (серия пенальти)
02 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
03 Валенсия - Арсенал (2:4) в 1/2 Лиги Европы: основные события матча (Видео)
04 Барселона готова расстаться с 10 футболистами
05 СМИ: УЕФА представил проект обновленной Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь