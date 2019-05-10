Вертонген может пропустить финал Лиги чемпионов

Новости спорта: Центрбек Тоттенхэма Ян Вертонген получил повреждение ноги.

Защитник Тоттенхэма Ян Вертонген может пропустить поединок против Ливерпуля в финале Лиги чемпионов, сообщает издание The Guardian.

Вертонген получил повреждение ноги в ответном матче с Аяксом (3:2) в полуфинале. Бельгиец покидал стадион на костылях, а его правая нога находилась в защитном корсете.

В ближайшее время 32-летний пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности его травмы и сроки восстановления.

Вертонген точно не сможет сыграть в воскресном матче с Эвертоном, а его участие в финале ЛЧ, запланированном на 1 июня, находится под вопросом.