Журналистке в прямом эфире попали мячом в голову (Видео)

Валенсия и Арсенал на Месталье сыграли результативный матч в полуфинале Лиги Европы, забив на двоих шесть голов. Свою точность игроки показали на предматчевой разминке, когда кто-то попал мячом точно в голову журналистке.
Девушка на бровке стадиона Месталья общалась со студией в прямом эфире в тот момент, когда футболисты разминались. Неожиданно ей сзади в голову прилетел мяч и девушка пропала из кадра.
Acaba de ocurrir en Mestalla #Gol #ValenciaArsenal #DirectoGol pic.twitter.com/3XN9BctL1I
— Álvaro Sáez Murcia (@saezalvaro) 9 мая 2019 г.
Как сообщает Marca, позже журналистка вернулась в эфир. Она с юмором восприняла произошедшее и подтвердила, что с ней все в порядке.