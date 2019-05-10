Скачать
Пятница, 10.05.2019
Формула-1. Результаты второй практики Гран-при Испании
Формула-1. Результаты второй практики Гран-при Испании
ЧМ-2019 по хоккею. США - Словакия: видео онлайн-трансляция матча
ЧМ-2019 по хоккею. США - Словакия: видео онлайн-трансляция матча
UFC 237: результаты взвешивания (Видео)
UFC 237: результаты взвешивания (Видео)
Определен лучший игрок ответных полуфиналов Лиги Европы
Определен лучший игрок ответных полуфиналов Лиги Европы

Журналистке в прямом эфире попали мячом в голову (Видео)

Журналистке в прямом эфире попали мячом в голову (Видео)
21:59 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Так игроки Валенсии и Арсенала разминались перед матчем Лиги Европы.

Валенсия и Арсенал на Месталье сыграли результативный матч в полуфинале Лиги Европы, забив на двоих шесть голов. Свою точность игроки показали на предматчевой разминке, когда кто-то попал мячом точно в голову журналистке.

Девушка на бровке стадиона Месталья общалась со студией в прямом эфире в тот момент, когда футболисты разминались. Неожиданно ей сзади в голову прилетел мяч и девушка пропала из кадра.

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Как сообщает Marca, позже журналистка вернулась в эфир. Она с юмором восприняла произошедшее и подтвердила, что с ней все в порядке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК Валенсия, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси - Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти) события матча (Видео)
02 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
03 Стало известно, когда состоится бой Ломаченко - Кэмпбелл
04 Валенсия - Арсенал (2:4) в 1/2 Лиги Европы: основные события матча (Видео)
05 Челси - Айнтрахт: серия пенальти (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь