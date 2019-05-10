Журналистке в прямом эфире попали мячом в голову (Видео)

Новости спорта: Так игроки Валенсии и Арсенала разминались перед матчем Лиги Европы.

Валенсия и Арсенал на Месталье сыграли результативный матч в полуфинале Лиги Европы, забив на двоих шесть голов. Свою точность игроки показали на предматчевой разминке, когда кто-то попал мячом точно в голову журналистке.

Девушка на бровке стадиона Месталья общалась со студией в прямом эфире в тот момент, когда футболисты разминались. Неожиданно ей сзади в голову прилетел мяч и девушка пропала из кадра.

Как сообщает Marca, позже журналистка вернулась в эфир. Она с юмором восприняла произошедшее и подтвердила, что с ней все в порядке.