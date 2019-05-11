Неймар намерен покинуть ПСЖ летом

Новости спорта: Звездный бразилец недоволен последними результатами ПСЖ и намерен покинуть клуб.

Нападающий ПСЖ Неймар всерьез думает о смене клуба.

По информации Le 10 Sport, бразилец расстроен тем, что парижане не смогла добиться успеха в Лиге чемпионов, также игрой команды в последние недели.

По этой причине, форвард задумался о смене клубной прописки.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года за рекордные 222 миллионов евро, став самым дорогим футболистом в истории.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл в 16 матчах чемпионата Франции, забив 14 голов и совершив 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар получил 3-матчевую дисквалификацию за удар болельщика.