Бенфика согласовала новый контракт с главной звездой клуба

Новости спорта: Футболист Жоао Фелиш станет вторым самым высокооплачиваемым игроком в клубе.

Нападающий лиссабонской Бенфики Жоао Фелиш согласовал новый контракт с клубом, по данным которого он будет получать 2,5 млн. евро за сезон. Об этом сообщает A Bola.

"По условиям данного соглашения форвард будет получать 2,5 млн. евро за сезон. Игрок станет вторым самым высокооплачиваемым игроком в лиссабонском клубе.Больше в клубе получает только нападающий Жонас", - сообщает издание.

В текущем сезоне Фелиш провел 36 матчей за Бенфику, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Фелиш может перейти в Ювентус.