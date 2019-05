Лобановский - в тройке самых титулованных тренеров в истории футбола

Легендарный тренер киевского Динамо Валерий Лобановский занял третье место в рейтинге самых титулованных наставников в истории по версии Goal.com.

Вместе с "бело-синими" Лобановский выиграл 30 трофеев. На втором месте оказался экс-наставник Шахтера Мирча Луческу, на счету которого 32 трофея, а возглавил рейтинг Алекс Фергюсон, завоевавший за карьеру 49 титулов.

The coaches with the most trophies

Guardiola is just one away from overtaking Mourinho pic.twitter.com/0JnqtfVvbr

— Goal (@goal) 10 мая 2019 г.