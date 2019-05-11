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Лобановский - в тройке самых титулованных тренеров в истории футбола

Лобановский - в тройке самых титулованных тренеров в истории футбола
20:52 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Валерий Лобановский выиграл с Динамо 30 трофеев.

Легендарный тренер киевского Динамо Валерий Лобановский занял третье место в рейтинге самых титулованных наставников в истории по версии Goal.com.

Вместе с "бело-синими" Лобановский выиграл 30 трофеев. На втором месте оказался экс-наставник Шахтера Мирча Луческу, на счету которого 32 трофея, а возглавил рейтинг Алекс Фергюсон, завоевавший за карьеру 49 титулов.

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Ранее Лобановский вошел в 10-ку лучших тренеров по версии France Football.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Мирча Луческу, Футбол, Валерий Лобановский.
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