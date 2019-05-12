Защитник Динамо Бурда - лучший в Лиге Европы по количеству перехватов

Новости спорта: Никита Бурда совершил больше всех перехватов в нынешнем текущем Лиги Европы.

Защитник Динамо Никита Бурда — лидер по количеству успешных перехватов в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. И это несмотря на то, что киевляне вылетели еще на стадии 1/8 финала от лондонского Челси.

Согласно подсчетам WyScout, Бурда в матчах турнира совершил 81 успешный перехват. Главный преследователь украинского центбека — Андреас Кристенсен, у которого 78 перехватов. Отметим, что датчанин травмировался в полуфинальном матче против Айнтрахта и был заменен.

Бурда принял участие в 10 матчах в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.