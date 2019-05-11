Днепр-1 выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ

Новости спорта: Команда из Днепра стала недосягаемой для соперников.

По итогам 28-го тура Первой лиги "Днепр-1" гарантировал выход в украинскую премьер-лигу (УПЛ).

После того, как "Металлист-1925" сыграл вничью с клубом "Горняк-Спорт" (1:1), команда из Днепра стала недосягаемой для соперников за три тура до конца турнира.

Сейчас в активе "Днепра-1" 60 очков, у "Металлиста-1925" - 46. У харьковчан еще есть матч в запасе.

Таким образом, "Днепр-1" напрямую поднимется в УПЛ. Клубы, занявшие 2-е и 3-е место в турнирной таблице первой лиги, разыграют путевки в элитный дивизион с 11-й и 10-й командами УПЛ.