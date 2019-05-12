Вирджил ван Дейк готов с Ливерпулем набрать 100 очков в АПЛ

Новости спорта: Нидерландский центрбек Вирджил ван Дейк ставим амбициозные цели Ливерпулю на следующий сезон.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился своими рассуждениями в случае нехватки 97 очков для чемпионства по итогам уходящего сезона АПЛ. Голландского центрбека цитирует Express.

«Это только начало пути для всех нас, я приехал сюда прошлой зимой и чувствую, что с тех пор мы добились большого прогресса. Клуб сделал много шагов вперед.

Мы должны перенести все хорошее из этого сезона в следующий и сделать это снова или даже выступить еще лучше. Тогда посмотрим, что будут делать остальные.

Самое главное – продолжать бороться за титул каждый год. Если в следующий раз для чемпионства нужно будет набрать 100 или более очков, мы попробуем это сделать.

Но пока мы все еще в этом сезоне и должны верить в лучшее, но также мы должны быть реалистами. Ситуация зависит не от нас, и единственное, что мы можем сделать, это победить «Вулверхэмптон».

Надо быть реалистами – смотря на то, как «Ман Сити» играл весь сезон, все должны ожидать, что они выиграют».