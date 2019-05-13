Шахтер - Ингулец: когда и где смотреть финал Кубка Украины

Новости спорта: Где и когда смотреть финал Кубка Украины между Шахтером и Ингульцом.

В среду, 15 мая, на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье состоится финальный матч 28-го розыгрыша Кубка Украины, в котором донецкий «Шахтер» встретится с «Ингульцом», который представляет село Петрово, что в Кировоградской области.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2. Начало встречи в 21:00.

Ингулец стартовал в Кубке Украины со второго раунда. На пути в финал они обыграли представителя Первой Лиги Колос, второлиговый Мир, а также двух представителей УПЛ - Мариуполь (3:1) и Карпаты (1:1, 5:4 пен.) и Зарю (2:1).

К тому же, Ингулец стал седьмым клубом в истории независимой Украины, который сыграл в полуфинале Кубка, представляя не высший дивизион. Ранее подобное достижение удавалось Карпатам, Волыни, Севастополю, Славутичу, Николаеву и Днепру-1.

Главным арбитром матча “Шахтер” - “Ингулец”, который состоится 15 мая в Запорожье, назначен киевлянин Евгений Арановский. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Помогать ему будут киевляне Сергей Приступа и Евгений Петраков. Четвертый арбитр - Максим Козыряцкий из Запорожья.