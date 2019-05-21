В Ювентусе рассказали о поисках нового тренера

Новости спорта: Спортивный директор Юве рассказал о поисках нового тренера для туринской команды.

На прошлой неделе стало известно, что «Ювентус» и тренер Массимилиано Аллегри решили прекратить сотрудничество, однако клуб пока не назвал фамилию нового наставника.

Сообщается, что руководство не будет торопиться и раньше первых дней июня точно не объявит о новом тренере.

«Мы возьмем время на размышления. Нужно проявить терпение. Сейчас мы рассматриваем различные кандидатуры, но у нас есть четкое понимание, какой специалист должен работать с командой», - отметил Фабио Паратичи, спортивный директор клуба.

Среди главных претендентов называют тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.