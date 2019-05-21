Челси продает Азара в Реал за 100 млн евро

Новости спорта: Бельгийский полузащитник близок к переходу в мадридский клуб.

Лондонский «Челси» готов продать хавбека Эдена Азара в мадридский «Реал» за 100 млн евро. Фактором давления стала необходимость соблюдать правила финансового фейр-плей УЕФА.

«Челси» запрещено подписывать контракты с новыми игроками до января 2020 года из-за за нарушений правил регистрации и трансферов несовершеннолетних футболистов.

Отметим, что в прошедшем сезоне Азар принял участие в 37 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 16 мячей и сделал 15 ассистов. Контракт Азара с «Челси» истекает 30 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что Хадсон-Одои хочет забрать игровой номер Азара.