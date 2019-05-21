Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона

Новости спорта: Накануне последней в этом сезоне встречи «Шахтера» и «Динамо» горняки досрочно завоевали титул чемпионов Украины.

Это уже 12-й трофей дончан в истории независимой Украины (у киевлян – 15) и третий подряд. В прошлом году они добыли золотые медали Премьер-лиги за тур до финиша сезона, в этот раз справились еще раньше – за три. Как и в прошлый раз, сразу после победы в чемпионате, «Шахтер» сыграет очный поединок с «Динамо».

Конечно, с турнирной точки зрения эта встреча уже ничего не решает. Но, остается вопрос престижа. Как показывает практика, в каком бы состоянии не были команды и какие бы позиции они не занимали в чемпионате, матчи «Шахтера» и «Динамо» всегда отличаются бескомпромиссностью и борьбой за победу до последней минуты. Часто эмоции зашкаливают и не обходится без желтых и красных карточек.

Поэтому, еще один раз обыграть своего самого принципиального соперника ни один из клубов не откажется. В прошлый раз, кстати, когда «Шахтер» вышел на матч с «Динамо» в статусе чемпиона, киевляне выиграли 2:1. Правда, это было на столичном НСК «Олимпийский», а теперь сыграть предстоит в Харькове, где горняки проводят свои домашние матчи. Это несколько усложняет задачу киевлянам. Что же касается шансов на победу, то аналитики Parimatch отдают предпочтение «Шахтеру» – 47% на победу против 28% – у «Динамо». Еще в 25% оценивается ничья. Именно такой результат был зафиксирован в основное время в двух предыдущих встречах команд.

Результат может повлиять на судьбу главного тренера «Динамо». Дело в том, что контракт Александра Хацкевича с клубом истекает уже совсем скоро, а руководство «бело-синих» всё еще не определилось: продлевать контракт или искать замену белорусу.

В любом случае, нас ожидает захватывающий поединок полный эмоций!