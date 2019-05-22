Конте выиграл суд против Челси и получит солидную компенсацию

Бывший тренер Челси Антонио Конте выиграл судебное дело против лондонского клуба. Об этом сообщает The Times.
Источник утверждает, что итальянскому специалисту выплатят компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере девяти миллионов фунтов (примерно 10,25 млн евро).
Сообщается, что юристы Челси не будуть подавать апелляцию на это решение.
Напомним, 49-летний Конте возглавил Челси летом 2016 года. Под его руководством команда одержала победу в Кубке Англии и чемпионате. Отметим, что итальянец был уволен в 2018-м из-за неудовлетворительных результатов команды.
Ранее сообщалось, что Челси может пригласить на пост главного тренера бывшего футболиста "синих".