Конте выиграл суд против Челси и получит солидную компенсацию

Новости спорта: Лондонский клуб решил не подавать апелляцию на это решение.

Бывший тренер Челси Антонио Конте выиграл судебное дело против лондонского клуба. Об этом сообщает The Times.

Источник утверждает, что итальянскому специалисту выплатят компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере девяти миллионов фунтов (примерно 10,25 млн евро).

Сообщается, что юристы Челси не будуть подавать апелляцию на это решение.

Напомним, 49-летний Конте возглавил Челси летом 2016 года. Под его руководством команда одержала победу в Кубке Англии и чемпионате. Отметим, что итальянец был уволен в 2018-м из-за неудовлетворительных результатов команды.

Ранее сообщалось, что Челси может пригласить на пост главного тренера бывшего футболиста "синих".