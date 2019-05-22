Шахтер - Динамо: составы команд

Новости спорта: Стали известны составы Шахтера и Динамо на сегодняшний матч.

22 мая в матче 30 тура чемпионата Украины встретятся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Встреча пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

«Шахтер» сыграет в домашней, оранжево-черной форме, «Динамо» – в бело-синей. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:36.

В прямом эфире матч покажет канал Футбол 2.

Шахтер: Пятов, Бутко, Кривцов, Хочолава, Кайоде, Тете, Соломон, Патрик, Матвиенко, Маркос, Фернандо.

Запасные: Шевченко, Болбат, Ордец, Тайсон, Дентиньо, Нем, Коваленко.

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей, Сидорчук, Андриевский, Шепелев, Де Пена, Цыганков, Беседин.

Запасные: Бущан, Кравченко, Смирный, Алибеков, Гармаш, Шапаренко, Дуелунд.