Пике вспомнил матч Ливерпуль - Барселона на Энфилде

Новости спорта: Также Жерар отметил, что на подсознательном уровне ему это напомнило Рим.

Испанский центрбек каталонской Барселоны Жерар Пике заявил, что до сих пор помнит о полуфинальной игре в рамках Лиги чемпионов против Ливерпуля, а также отметил, что ситуация тогда была очень тяжелой.

Напомним, что "блаугранас" приехали на ответный матч на Энфилд, выиграв в первом матче со счетом 3:0, однако в Англии они проиграли "красным" со счетом 4:0 и вылетели с турнира.

"Мы обязаны завершить сезон на хорошей ноте. Валенсия - опасный противник, ведь на ходу в Ла Лиге, а в Лиге Европы были хороши до 1/2 финала.

Что произошло на Энфилде? Когда происходит нечто похожее, все очень злы. Думаю, в психологическом плане повлияло случившееся в Риме в прошлом сезоне, ведь это было недавно. Они забили первый гол невероятно быстро, что сразу напомнило игру с Ромой. Затем были забиты два быстрых мяча во втором тайме, что уже очень сильно походило на тот матч.

Понятное дело, что имелся какой-то ментальный блок, но нам не хватило игры в футбол. А Ливерпуль включил высокий и интенсивный прессинг, да и Энфилд сыграл свою роль, просто у нас ничего не вышло.

Иногда такое случается. Это был сложной день. Нам нужно было еще приличное количество времени, чтобы прийти в себя. Уже прошло много дней, однако мы все еще помним о катастрофе в Ливерпуле. Однако нужно идти дальше.

Это одно из худших поражений, но таков спорт, бывает, что приходится глотать пыль. Нужно просто смириться этим и понять, почему это произошло, чтобы в будущем мы такого не повторяли, ведь в следующем сезоне мы хотим вернуться за ЛЧ", - приводит слова Жерара El Pais.

Напомним, что ранее жена Пике Шакира обратилась к Барселоне после поражения от Ливерпуля.