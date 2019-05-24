Роналду показал свой новый роскошный суперкар (Видео)

Новости спорта: Криштиану Роналду пополнил свою коллекцию автомобилей.

Звездный нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду пополнил свою коллекцию автомобилей.

Форвард приобрел суперкар McLaren Senna, стоимость которого составляет примерно 1 миллион евро. Криштиану решил запечатлеть тот момент, когда он возвращается на новой машине к себе домой.

Cristiano Ronaldo just unveiled one of his amazing cars pic.twitter.com/R74Wb7LjFI — Oh My Goal (@OhMyGoalUS) 24 мая 2019 г.

Отметим, что автомобиль был назван в честь легендарного бразильского гонщика Формулы-1 Айртона Сенны. Модель McLaren Senna обладает мотором мощностью 659 лошадиных сил и развивает максимальную скорость в 340 километров в час.