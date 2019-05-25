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Петраков: В первом тайме будто чего-то боялись

Петраков: В первом тайме будто чего-то боялись
08:02 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФФУ

Новости спорта: Тренеру сборной Украины понравилась игра с США.

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал победу своих подопечных в первом матче чемпионата мира среди команд U-20 над сборной США (2:1).

"Откровенно говоря, первый тайм не совсем удался. Мои подопечные сыграли слабо, будто чего-то боялись.

Второй тайм оказался совсем иным. Мы сыграли выше, и провели хорошую концовку встречи.

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В отличии от нас наши соперники чаще играют на чемпионатах мира. Мои молодцы", - заявил Петраков в эфире ТК Перший.

Следующий матч сборная Украины проведет 27-го мая против сборной Катара. Начало поединка в 19:00.

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Футбол, Александр Петраков, Новости футбола.
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